Adıyaman'da gözaltına alınmışlardı: 12 IŞİD şüphelisi adliyeye sevk edildi
Adıyaman'da, radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlı adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına aldığı IŞİD şüphelilerinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25-26 Ekim'de terör örgütü IŞİD üyelerinin kaldığını tespit ettiği evlere operasyon düzenlemiş, 12 zanlı gözaltına alınmıştı.
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