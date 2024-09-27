Mardin'de yol ortasında tekmeli, yumruklu kavga!

Mardin'in Midyat ilçesinde iki grup arasında yol ortasında çıkan tekmeli, yumruklu kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mardin'de yol ortasında tekmeli, yumruklu kavga!
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DHA
Yayınlanma: 27.09.2024 - 12:22

Midyat ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde İki grup arasında, adliye binası önündeki kavşakta henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. 

Kavgada 2 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 

Tarafların birbirinden şikayetçi oldukları öğrenilirken, kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Etiketler: #mardin

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