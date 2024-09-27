Mardin'de yol ortasında tekmeli, yumruklu kavga!
Mardin'in Midyat ilçesinde iki grup arasında yol ortasında çıkan tekmeli, yumruklu kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Midyat ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde İki grup arasında, adliye binası önündeki kavşakta henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü.
Kavgada 2 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Tarafların birbirinden şikayetçi oldukları öğrenilirken, kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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