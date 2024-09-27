Mardin'de yol ortasında tekmeli, yumruklu kavga!

Yayınlanma: 27.09.2024 - 12:22

Güncelleme: 27.09.2024 - 12:24

Midyat ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde İki grup arasında, adliye binası önündeki kavşakta henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü.

Kavgada 2 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Tarafların birbirinden şikayetçi oldukları öğrenilirken, kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.