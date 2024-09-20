Mardin’de şüpheli olay: Dengesini kaybetti, uçurumdan düştü
Mardin’in Artuklu ilçesinde yürüyüş yapan vatandaş, dengesini kaybetmesiyle uçurumdan düşerek yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi mevkiinde yürüyüş yapan Abdullah T., dengesini kaybederek uçurumdan aşağı düştü.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince düştüğü yerden kurtarılan Abdullah T., Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li belediye başkanına siyasi yasak
- 'Büyük bir darbe aldık'
- Mansur Yavaş konuya açıklık getirdi!
- Narin cinayetine ilişkin adli tıp raporu tamamlandı
- Çağrı cihazlarının nasıl patlatıldığı ortaya çıktı!
- Mısıra alternatif olarak ekildi: 'Bebek gibi bakıldı'
- Bahçeli soru soran gazeteciyi azarladı
- Bankalar faiz indirimine başladı
- Müge Anlı ile Demet Akalın arasında ‘Narin’ polemiği
- Anneyle ilgili gerçek ortaya çıktı!