Mardin'deki çocuk parkında oyuncaklar yakıldı
Mardın'in Artuklu ilçesinde kısa süre önce hizmete açılan parktaki bazı oyuncaklar ateşe verildi.
Mardın'in Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde bir süre önce hizmete açılan Diriliş Parkı'ndaki bazı oyuncaklar, sabah saatlerinde ateşe verildi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, diğer oyuncaklara sıçramadan alevleri söndürdü. Oyuncaklar kullanılamaz hale gelirken, polis bölgede inceleme yaptı.
Ekipler, yangını çıkardığı tespit edilen 2 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Bu arada Artuklu Belediye Başkan Vekili Hasan Anuk, park gelerek inceleme yaptı.
Yetkililerden bilgi aldıktan sonra konuşan Anuk, incelemeler sonrası oyuncakların yenilenip, parkın yeniden hizmete açılacağını söyledi.
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