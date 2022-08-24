Mardin’deki katliam gibi kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Mardin’in Derik ilçesinde meydana gelen ve 20 kişinin hayatını kaybettiği TIR kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde TIR'ın önünden kaçan ticari aracın da yurttaşlara çarptığı ve yurttaşların can havliyle sağa sola kaçıştığı görüldü.
Kaza, Derik ilçesinde 20 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunun yakınında meydana geldi. 20 kişinin ölümüne 26 kişini ise yaralanmasına neden olan kazanın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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Mazıdağı istikametinden gelen TIR’ın lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kaza haberini duyan yurttaşlar kazanın olduğu alanı geliyor. Onlarca insanın olduğu kaza alanında başka bir TIR’ın geldiği görülüyor.
Görüntülerde TIR’ın önünden kaçan bir ticari araçta sağa sola kaçışan yurttaşlara çarptığı görülüyor. Yan yatıp kayarak yurttaşların arasına dalan gübre yüklü TIR insanlarla birlikte önüne gelen araçları da biçtiği güvenlik kamerasına yansıdı.
Söz konusu kazada iki TIR şoförü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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