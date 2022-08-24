Mardin’deki katliam gibi kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 19:35

Kaza, Derik ilçesinde 20 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunun yakınında meydana geldi. 20 kişinin ölümüne 26 kişini ise yaralanmasına neden olan kazanın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

DEHŞETİN BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Mazıdağı istikametinden gelen TIR’ın lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kaza haberini duyan yurttaşlar kazanın olduğu alanı geliyor. Onlarca insanın olduğu kaza alanında başka bir TIR’ın geldiği görülüyor.

Görüntülerde TIR’ın önünden kaçan bir ticari araçta sağa sola kaçışan yurttaşlara çarptığı görülüyor. Yan yatıp kayarak yurttaşların arasına dalan gübre yüklü TIR insanlarla birlikte önüne gelen araçları da biçtiği güvenlik kamerasına yansıdı.

Söz konusu kazada iki TIR şoförü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.