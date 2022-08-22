Mardin'deki kazaya ilişkin yayın yasağı geldi
Derik Sulh Ceza Hakimliği, Mardin Derik’te 20 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin yayın yasağı kararı aldı. Yasak kararı, “Toplum sağlığı, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla…” gerekçesine dayandırıldı.
Mardin’in Derik ilçesinde 20 Ağustos 2022 tarihinde 20 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin yayın yasağı getirildi.
Derik Sulh Ceza Hakimliği’nin 20 Ağustos 2022 tarih ve 2022/259 iş sayılı kararı getirilen yayın yasağı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) sitesinde de yayımlandı.
Derik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başvurusu üzerine alınan kararın gerekçesi şöyle açıklandı:
“Toplum sağlığı, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel ve internet medyasında, sosyal medyada, her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayın yapılmasının yasaklanmasına…”
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