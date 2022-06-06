Mardin'den Çanakkale'ye 25 kilo uyuşturucu kargosuna 3 tutuklama
Çanakkale’ye Mardin'den kargoyla gönderildiği tespit edilen 19 kilogram esrar ile 6 kilogram skunk, polis operasyonuyla ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Biga Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’nin Mardin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yürüttüğü çalışmada; F.Y., M.H., S.S. ve O.H. takibe alındı.
SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Mardin'den Çanakkale'ye aynı gönderici ve alıcı ismiyle yollanan kargodaki 19 kilogram esrar ve 6 kilogram skunk, şüpheliler tarafından teslim alındı. Şüpheliler, kargoyu araca yüklendikten uzaklaşmak isterken takipteki narkotik polisi tarafından yakalandı.
Şüphelilerin ev ve iş yerindeki aramalarda ise 3 hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan 2 paket eldiven, 1 bıçak, 11 paket streç film bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y., M.H., S.S., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; O.H. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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