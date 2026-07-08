Marinaya demirli lastik botta patlama: Yaralı var

Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir marinada saat 11.30 sıralarında patlama meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; bir motoryata ait olan, marinaya demirli 8 metre uzunluğundaki lastik botta, temizlik ve bakım çalışması sırasında patlama oldu. Patlamanın etkisiyle botun gaz kolu takılı kaldı. Hızla hareket eden lastik bot, iskeleye çarptı.

Botta çıkan yangın çevredekilerin müdahalesi ile büyümeden söndürülürken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Patlama sırasında botta bulunan ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 1 kişi, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedav altına alındı.

Yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi. Diğer yandan güvenlik ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

İncelemenin ardından lastik bot, gerekli güvenlik önlemleri alınarak marinadaki çekek alanına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.