Tekirdağ'da apartman dairesinde önce patlama sonra yangın: Ölüler ve yaralılar var!

Cemaliye Mahallesi Borsa Meydanı'nda bulunan 6 katlı Adalet Apartmanı'nın en üst katındaki dairede dün saat 23.00 sıralarında patlama meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; büyük bir gürültüyle meydana gelen patlamanın ardından dairede yangın çıktı. Patlamanın şiddetiyle dairenin içinde hasar oluştu, pencerenin bulunduğu ön cephe duvarı kısmen yıkıldı.

Apartman ve bölgede oturan yurttaşlar, patlama sesiyle birlikte evlerini tahliye etti. İhbarla adrese polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dairedeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yapılan ilk incelemede dairede kimliği henüz belirsiz 1 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi, yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 1 kişi, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Hastanedeki 2 yaralının tedavisinin sürüdüğü belirtildi. Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

"DOĞAL GAZDAN KAYNAKLANDIĞI TAHMİN EDİLİYOR"

Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, olay yerine gelerek çalışmaları takip etti. Gazetecilere açıklama yapan Erten, "Patlamanın doğal gazdan kaynaklandığı tahmin ediliyor, binada 89 vatandaş yaşıyor. İtfaiye, AFAD ve diğer ekiplerimiz olay yerine geldiler. Burada bina geçici olarak boşaltıldı. Buradaki vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları karşılanması yönünde çalışmalar yapıldı. Olayda hastaneye giden 3 yaralıdan 1'i eks oldu. Toplamda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 kişi, 2 kişi de yaralandı. Her şey kontrolümüz altında, çok geçmiş olsun" dedi.