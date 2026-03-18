Marka Holding soruşturmasında 3 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı önceki gün yaptığı açıklamada, Marka Yatırım Holding Başkanı Mine Tozlu Biçer ve 4 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan suç örgütüne üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" suçlarından düzenlenen operasyonda gözaltına alındığını duyurmuştu.

Gözaltına alınan isimler bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, ifadeleri tamamlanan isimlerden Aynur Büyükdağ, Mine Tozlu Biçer ve Ahmet Al’ın tutuklanmasına, Hüseyin Güzelgün ve Yusuf Duman'ın ise adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.