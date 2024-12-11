Market çalışanı, elini kıyma makinesine kaptırdı

Elazığ'da elini kıyma makinesine kaptıran market çalışanı itfaiyenin çalışması ile kurtarıldı.

Market çalışanı, elini kıyma makinesine kaptırdı
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DHA
Yayınlanma: 11.12.2024 - 15:09

Elazığ'ın Bosna Hersek Bulvarı'ndaki bir marketin kasap reyonunda çalışan F.K.(19), elini kıyma makinesine kaptırdı. Makine durdurulurken, ihbarla markete itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle F.K.'nin sıkışan eli kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından F.K., Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 


Etiketler: #Elazığ

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