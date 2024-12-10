Süt fabrikasında iş cinayeti: Sebahattin Çorapçı 5 gün sonra hayatını kaybetti

Manisa'nın Akhisar ilçesinde süt fabrikasındaki patlamada yaralanan Sebahattin Çorapçı, 5 gün sorna hayatını kaybetti.

Süt fabrikasında iş cinayeti: Sebahattin Çorapçı 5 gün sonra hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 10.12.2024 - 12:47

Olay, Akhisar ilçesinde 4 Aralık'ta meydana geldi. Gönenli Süt Fabrikası'nda süt tankerinin patlaması sonucu 5 işçi yaralanarak hastanelerde tedavi altına alındı.

Vücudundaki ağır yanıklar nedeniyle İzmir'deki Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Sebahattin Çorapçı (27) 5 günlük yaşam savaşını kaybederek hayatını kaybetti.

Evli ve 1 çocuk babası Çorapçı'nın acı kaybı, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Meydana gelen patlamaya iişkin başlatılan soruşturma sürüyor.


Etiketler: #Manisa #fabrika #İşçi

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