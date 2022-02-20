'Market' operasyonunda çok sayıda gözaltı
İstanbul'un Bayrampaşa, Sultangazi ve Başakşehir ilçelerindeki 4 markette silahlı soygun gerçekleştiren, 2 markette soygun girişiminde bulunduğu belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Polis 18 Ocak-16 Şubat'ta meydana gelen soygunların faillerini yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemede şüphelilerin, 4 ayrı markette gerçekleştirdikleri silahlı soygunda yaklaşık 75 bin lira, çeşitli elektronik eşyalar ve sigara alıp kaçtıkları, 2 markette de soygun girişiminde bulundukları belirlendi.
Şüphelilerin, yüzleri maskeli halde girdikleri marketlerde silah göstererek çalışanları etkisiz hale getirdikleri ve kasalarda bulunan paraları aldıkları anlar iş yerlerine ait güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDILAR
Yaklaşık 1 ayda meydana gelen 6 farklı olayın aynı şüpheliler tarafından gerçekleştirildiğini belirleyen polis ekipleri, Deniz A. (23), Hasan K. (25), Fatih Y. (22), Mustafa B.Ç. (19), Cihan Y. (27), Öznur K. (23), Kemal Ş. (23) ve Batuhan E.'yi (24) Sultangazi'deki operasyonda gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin adliyeye sevk edildiği bildirildi.
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