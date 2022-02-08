Taşla vurup silahı almaya çalıştı: Silivri’de banka şubesinde soygun girişimi
İstanbul Silivri’de bankada soygun girişimi yaşandı. Bankaya elinde bir taşla gelen şahıs, güvenlik görevlisini başına vurarak silahını almaya çalıştı. Banka çalışanları tarafından etkisiz hale getirilen zanlı, polis ekiplerine teslim edildi.
Olay Silivri’de bir banka şubesinde yaşandı. Banka şubesine elinde taşla gelen bir şahıs, güvenlik görevlisinin kafasına vurarak yaraladı. Görevlinin belindeki silahı almaya çalışan zanlı, banka çalışanları tarafından engellendi.
Banka çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis tarafından gözaltına alınan zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Yaralı güvenlik görevlisi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Güvenlik görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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