Market sahibini 'sakız' ve 'meşrubat' için darbettiler
Antalya’da biri kolu alçıda 2’si kadın 4 şüpheli, market sahibini darbederek meşrubat ve sakız aldı. Market sahibi ise kendini sopayla savunurken, yardıma koşan bir esnaf da kolundan yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Hüsnü Karakaş Mahallesi Ömer Halis Demir Caddesi üzerindeki Servet Kırboğa’ya ait markette; biri kolu alçıda 2’si kadın 4 şüpheli markete girip alışveriş yapmak için ürünlere bakmaya başladı.
Bu sırada kadınlardan birisi iddiaya göre sakız ve meşrubatları cebine koydu. Şahısların hareketlerinden şüphelenen Kırboğa, tepki gösterdi. Bunun üzerine kimliği belirsiz kişiler Kırboğa’ya saldırarak darbetti.
KENDİNİ SOPAYLA SAVUNMAYA ÇALIŞTI
Kavga anında Kırboğa, eline aldığı sopayla kendini savunmaya çalıştı, şüpheliler ise taşla karşılık verdi. Arbedeyi görüp yardıma gelen başka bir esnaf Ahmet Yaman da kolundan yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.
Durumun polise bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polis, kimliği belirsiz şüphelilerin eşkali doğrultusunda arama çalışması başlattı.
"KENDİMİ SAVUNMAYA ÇALIŞTIM"
Olayın halen şokunda Servet Kırboğa, “Kargaşada ne aldıklarını bilmiyorum. Taş, tekme, yumruk ne denk getirirlerse vurdular. Kendimi savunmaya çalıştım” dedi.
OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan olay anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, market içerisinde Kırboğa ve şüphelilerin tartışma ve marketin dışında arbede anları yer aldı.
Kırboğa ve komşu esnaf Yaman, sağlık kontrolü sonrası ifade için Emniyet'e götürüldü.
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