Markete girip cinsel organını gösterdi: 2 sene önce de aynı suçu işlemiş!

Yayınlanma: 13.03.2025 - 00:14

Güncelleme: 13.03.2025 - 00:15

Olay, 10 Mart günü Bayraklı ilçesi Tepekule Mahallesi 2084 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete gelen Osman B.(44), kasada bulanan market sahibi N.Ç.'ye (41) gazete satın almak istediğini söyledi.

Market sahibi kadın, gazeteleri masanın üstünde bulmaya çalışırken Osman B. pantolonunu açarak kadına cinsel organını gösterdi.

POLİSE BİLDİRDİ

Yaşanan o anlarda soğukkanlı bir şekilde davranan market sahibi, erkeğin marketten çıkmasının ardından durumu polis ekiplerine bildirdi.

2 SENE ÖNCE DE AYNI SUÇU İŞLEMİŞ

Olayın ardından, ihbar üzerine polis ekipleri sapığı yakalamak için çalışma başlattı. Markette bulunan güvenlik kamerasından yola çıkan Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, şahsın kimliğini ve adresini belirledi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan incelemede ise Osman B.'nin aynı suçu 2 yıl önce de işlediği tespit edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.