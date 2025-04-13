Markette başlayıp sokağa taşan kavgada yeni gelişme

Batman'da iki grup arasında markette çıkan ve sokakta devam eden, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklandı.

Markette başlayıp sokağa taşan kavgada yeni gelişme
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DHA
Yayınlanma: 13.04.2025 - 17:53

Olay, 11 Nisan’da akşam saatlerinde Şafak Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle market tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Sokakta devam eden kavgada, O.K., göğsünden tabancayla vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

O.K. ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. O.K.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Kavga ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden T.A., S.A., S.Ş. ve H.Ü. tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #batman #silahlı kavga #kavga

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