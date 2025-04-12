Uyuşturucu operasyonunda 'suikast silahı' ele geçirildi!
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evin gizli bölmesinde 'suikast silahı' olarak bilinen kalem şeklinde tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda gizli bölmede 70 gram metamfetamin, 4 tabanca, tüfek, 'suikast silahı' olarak bilinen kalem şeklinde tabanca ve 69 adet fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.E. (42), polis merkezine götürüldü.
Etiketler: #Kayseri #Operasyon #suikast #silah
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