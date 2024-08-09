Marketteki indirim izdihamı tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü
Hatay’da market açılışında yaşanan izdiham sonrası müşteriler arası yaşanan tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.
Geçtiğimiz gün Hatay’ın Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi’nde bir marketin marketin açılışı gerçekleştirildi.
Açılışa özel indirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar markete akın ettiler. Marketin kapılarının açılmasıyla başlayan yoğunluk ilerleyen süreçte de devam etti.
Market içerisinde erkek müşteri grubu arasında başlayan sözlü tartışmaysa kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Markette yaşanan izdiham ve yaşanan kavga kameraya yansıdı. Kavgada yaralanan olmazken vatandaşları sakinleştirense market çalışanları oldu.
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