Hatay’da tarım arazilerine karşı plansız ve kontrolsüz işlemler tepki çekiyor

Yayınlanma: 09.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.08.2024 - 04:00

Depremin en fazla yıkıma yol açtığı Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşayan Çiğdem Arslan, Defne Ballıöz Mahallesi’nde bulunan zeytinliğine gittiğinde bahçesinde çalışma yapıldığını gördü. Avukatıyla birlikte yetkililere ulaşmaya çalışan Arslan, Karayolları 53. Bölge Müdürlüğü ve Mersin 5. Bölge Müdürlüğü aracılığıyla TOKİ konutlarına yol yapmak için arazisine yönelik geçici el koyma kararı olduğunu öğrendi.

Cumhuriyet’e konuşan Arslan, “Hak sahipleri olarak elimize ulaşan bir bilgi, belge, tebligat olmadığı gibi, bu konuda herhangi bir rızamız da olmadan, arsa için bir değerleme yapılıp arsanın değeri hak sahiplerine ödenmeden neredeyse bir gasp süreci uygulanıyor” dedi.

‘HALK YALNIZ BIRAKILMAMALI’

Uygulamanın iptal edilmesi için dava sürecine girdiklerini belirten Arslan, “Yasal haklarımızı aramaya ve geride kalan ağaçlarımızı korumak için nöbet tutmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası Hatay’da yasal ve hukuki işlemlerin yanı sıra vatandaşın bilgisi olmaksızın yapılan çok sayıda faaliyet ve işlem olduğuna değinen akademisyen ve şehir plancısı Tuğçe Tezer, yaşananlara, “Bu olay da Hatay coğrafyasının en önemli doğal değerlerinden olan zeytinliklerin, buradaki zeytin ağaçlarının sahiplerinin bilgisi olmaksızın nasıl hoyratça yerinden söküldüğünü gösteren bir örnek” sözleriyle tepki gösterdi.

Hatay’da henüz nitelikli geçici barınma alanları sağlanamamışken ve bütünsel bir planlama doğrultusunda konut alanları için bir yer seçimi yapılmamışken zeytinlikler ve doğal alanlar, kalıcı konutların ulaşımının sağlanması için yok ediliyor” diyen Tezer, “Bu süreçte mülkünü ve doğasını savunmak dışında bir amacı olmayan yerel halkın yalnız kalmaması çok önemli” sözleriyle dayanışma çağrısında bulundu.

