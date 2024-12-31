Marketteki ürünleri yiyip hiçbir şey olmamış çıktılar!
Elazığ’da bir markete giren 4 şahıs, reyondaki ürünleri açıp yiyip hiçbir şey olmamış gibi çıktı.
Olay, önceki gün bir zincir markette meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, zincir markete giren 4 kişi reyonda bulunan kapalı ürünleri açıp yedi.
Ürünü yerinde bırakan şahıslar daha sonra hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı.
O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
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