Marketteki ürünleri yiyip hiçbir şey olmamış çıktılar!

Yayınlanma: 31.12.2024 - 11:44

Güncelleme: 31.12.2024 - 11:44

Olay, önceki gün bir zincir markette meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, zincir markete giren 4 kişi reyonda bulunan kapalı ürünleri açıp yedi.

Ürünü yerinde bırakan şahıslar daha sonra hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı.

O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.