Tacize uğradılar ama yöneticiler ‘oralı’ olmadı: 'Kendimi öldürünce mi sahip çıkacaksınız!'

Yayınlanma: 30.12.2024 - 15:50

Güncelleme: 30.12.2024 - 16:03

Amasya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıfta okuyan A.E, K.A, K.B isimli üç kız öğrenci geçen aylarda Antalya’da staj esnasında otel görevlileri ve esnafın tacizine uğradı. Bunun üzerine öğrencilerin aileleri 27 Kasım 2024’te İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ilgili okul idarecileri ve sorumlular hakkında şikayet dilekçesi verdi. Olayın okul rehberlik servisine yansıması sonucu olayı jandarmaya bildirilerek öğrencilerin ifadesi alındı.

Gazetemiz Cumhuriyet'in konuyu 6 Aralık 2024’te konuyu ortaya çıkarması üzerine Amasya Valiliği, adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ancak açıklamanın üzerinden yaklaşık 1 ay geçmesine ve velilerin okul idarecileri hakkında şikayet dilekçesi vermelerine rağmen idarecilerle sorumlular hakkında henüz bir işlem yapılmadı.

Öğrenci A.E. bugün tekrar jandarmayı arayıp sorumlu idareciler hakkında işlem yapılması için şikayette bulundu. Okula gelen jandarma görevlileri, okul rehber öğretmeninin yanında öğrencinin tekrar ifadesini aldı. Öğrenci A.E, başından geçenleri ve sorumluların gerekli cezaları almaları için ifade verdi.

Öte yandan bugüne kadar konuya ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütülmemesi ‘Okul idarecileri korunuyor mu?’ sorusunu gündeme getirdi. Söz konusu okulun müdürü İbrahim Şimşek’in mütevelli heyeti başkanlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yaptığı TÜGVA’yla yakın ilişkisi olduğu biliniyor.

"YATAĞIMI BİRİNCİ KATA İNDİRDİLER"

Okumakta olduğu okulun uygulama otelinde de üç yıl önce de tacize uğradığını, olayın üç yıl önce idare tarafından üzerinin kapatıldığını , şimdi tekrar aynı sürecin yaşandığını belirten Öğrenci A.E. Cumhuriyet’e konuştu. A.E’nin anlattıkları ise olayın boyutunu gözler önüne seriyor...

Okul pansiyonunda kaldığını, camdan atlamaması için pansiyonun birinci katına alındığını belirten A.E şöyle konuştu: “Okul pansiyonunda kalıyorum. Sürekli psikolojik kriz geçiriyorum ve kriz esnasında ne yaptığımı bilmiyorum, bilincim kapanıyor hiçbir şey hatırlamıyorum. Kriz esnasında ne yaşadığımı arkadaşlarım, öğretmenlerim söylüyor. Pansiyonda camdan atlamaya kalkışmışım, o nedenle benim yatağımı birinci kata indirdiler.”

SORUMLULAR CEZALANDIRILSIN

Öğrenci A.E. “Bana bunu yaşatan sorumlu öğretmenler, müdürler hepsi yerinde duruyor ve hiçbir şey yapmıyorlar. Ben onları gördükçe kriz geçirmeye devam ediyorum. Bana bunu yaştan, olayın üzerini kapatmaya çalışan, sessiz kalan sorumlu idarecilerin gereken cezaları almalarını istiyorum.”

ÜÇ YIL ÖNCE KAPATTILAR

Okulda üç yıl önce yaşadığı tacizin kapatıldığını, yine buna benzer bir sürecin yaşandığını belirten A.E. sorumluların gerekli cezaları almasını istedi. A.E. şu şekilde konuştu: “Stajda defalarca tacize maruz kaldım ve hocalar bana inanmazlar diye söyleyemedim. Çünkü dokuzuncu sınıftayken okulun uygulama otelinde aynı taciz olayını yaşadım ve yine aynı idareciler bana inanmadılar, kamera kayıtlarına rağmen olayın üzerini kapattılar. O dönemin okul Müdürü Yusuf Menç ve Müdür Yardımcısı Lütfullah Aksu okula gelen babama ‘Bunda bir şey yok, kızın paranoyak yapıyor, kızın adı çıkmasın’ diye ikna edip gönderdiler ve olayı kapatmışlardı. Hocaların dokuzuncu sınıfta söyledikleri aklıma geldi ve bu yüzden stajda yaşadığım tacizi kimseye söyleyemedim, yine bana inanmazlar diye şikayetçi olmaktan korktum” Eski Müdür Yusuf Menç tacizden görevden alındığını duydum ancak Lütfullah Aksu hala okulda görevinin başında duruyor. Onu görünce üç yıl önce yaşadığım olayı yaşıyorum ve beni yalancı yaptı.

“ÜZERİ KAPATILDI”

A.E daha önce uğradığı tacizin okul yöneticisi tarafından üzerinin kapatıldığını belirtti. A.E o dönem yaşadıklarını “Odasında (yöneticiyi kastediyor) kamera kayıtlarına baktık ve ne olduğu açıkça gözüküyordu. Bana “Bundan bir şey olmaz, boşuna polisi aramayalım, savcı bir şey yapmaz, bırakır, adınız çıkar” diyerek olayı kapatmıştı. Üç yıl sonra tekrar stajda tacize uğradım ve kendimi öldürmeye kalktım.”

"PSİKOLOJİM BOZUK"

Yaşadığı olaylardan sonra psikolojinin bozulduğunu, ilaç kullandığını, psikolojik destek aldığını belirten A.E. şu ifadelere yer verdi; “Psikolojim çok bozuk, kendimi çok kötü hissediyorum, her hafta psikolojik krizler geçiriyorum. Bu nedenle psikolojik destek alıyorum, ilaçlar kullanıyorum, her hafta hastaneye gidiyorum. Lütfullah Aksu’nun hayalini görüyorum, sanki bana ‘Kendini öldür’ diyor ve o an krize giriyorum, aklıma sahip çıkamıyorum. Bu öğretmeni ne zaman okulda görsem tekrar tekrar aynı şeyleri yaşıyorum. Bir türlü aklımı toparlayamıyorum, derslere odaklanamıyorum, çok bunaldım.”

"DİLEKÇEMİZE CEVAP GELMEDİ"

Bir ay önce ailelerinin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne verdikleri şikayet dilekçesine hiçbir cevap gelmediğini belirten A.E. şu şekilde konuştu; “Ailelerimiz staj sorumluları hakkında 27 Kasım 2024’te Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikayet dilekçesi verdiler. Cumhuriyet’te 6 Aralık’ta haber çıkınca milli Eğitim Müdürlüğünden birilerinin okula geldiğini duydum. Şikayet dilekçesi verileli bir ay oldu ve şu ana kadar Milli Eğitim Müdürlüğünden taciz edilen biz öğrencilerle ilgili kimse okula gelip bir şey sormadı, kimse bizim ifademizi almadı. Dilekçemize herhangi bir cevap verilmedi. Yaşadığımız olay ile ilgili ne yapıldı bilmiyorum ancak bize bunu yaşatan idareciler yerinde duruyorlar.”

BAŞKA OKULUN MÜDÜRÜ GİBİ

Okul müdürünün kendileriyle ilgilenmediğini belirten A.E.; “Okul Müdürü İbrahim Şimşek asla bizimle ilgilenmiyor, ben kaç kez kriz geçirdim müdür hiç yanıma gelmedi. Okula ambulans geliyor okul müdürü İbrahim Şimşek umursamıyor, görmezden geliyor, başka bir okulun müdürü gibi davranıyor, olayı unutturmaya çalışıyor. Müdürün yanına gittim, sıkıntılarımı anlattım hiçbir şey söylemedi ‘Maalesef biz de bir şey yapamıyoruz, elimizden bir şey gelmiyor, gerekeli yerlere ildiriyoruz sadece” dedi. Ben de müdüre ‘Benim ölmemi mi bekliyorsunuz, o zaman mı sahip çıkacaksınız?’ dedim. Müdür de aynı şeyleri tekrar edip durdu.”