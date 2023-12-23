Marketten çaldığı 30 bin TL'lik ürünleri satmış!

Yayınlanma: 23.12.2023 - 10:05

Güncelleme: 23.12.2023 - 10:07

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi’nde 4 Aralık saat 04.30 sıralarında bir hırsızlık olayı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; yüzünü kapüşon ve cerrahi maskeyle gizleyen Malik S. (32), bir zincir marketin cam kapısını çekiçle kırarak içeri girdi. Şüpheli bir süre reyonlarda dolaştıktan sonra 20 bin lira değerinde peynir, salça ve çikolata gibi gıda ürünlerini çalıp, kaçtı. Şüpheli 2 gün sonra bu kez de Dadaloğlu Mahallesi’ndeki başka bir markete aynı yöntemle girerek, raftaki 10 bin lira değerinde sigarayı yanında getirdiği çuvala doldurup, çaldı.

Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTI

İhbar üzerine harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güzergahtaki kamera görüntülerini inceleyip, şüphelinin kimliği ve adresini belirledi.

Ekipler, şüphelinin saklandığı Serinevler Mahallesi’ndeki evine baskın yaptı. Polisin geldiğini görünce koşarak kaçan Malik S., ara sokaklarda yapılan takiple yakalandı.

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Malik S., çaldığı ürünleri tanımadığı bir kişiye sattığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Malik S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.