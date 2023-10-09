Marketten çiğköfte alan 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Amasya’da marketten aldıkları çiğköfteyi yedikten sonra okulda rahatsızlanan 6 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Amasya'da marketten aldıkları çiğköfteyi yiyen 6 öğrenci bir süre sonra rahatsızlandı. Okul yöneticileri durumu acil sağlık ekiplerine bildirdi.
Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle okula gelen ambulanslara alınarak Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle götürüldükleri hastaneden taburcu edilen öğrencilerin durumlarının iyi olduğunu açıkladı.
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