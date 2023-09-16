6 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri olan 6 mevsimlik işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Sakarya'nın Akyazı ilçesi Yongalık Mahallesi'nde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden gelen mevsimlik tarım işçileri A.Ç., D.Ç., S.G., H.Ç., M.Ç. ve S.Ç.’de mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri başladı.
Bu şikayetler üzerine 6 işçi, Akyazı Devlet Hastanesi’ne başvurdu.
Gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvuran kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve müşahede altında tutuldukları öğrenildi.
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