Marmara Adası’ndaki mermer ocağı faciasında ikinci işçinin cansız bedenine ulaşıldı!

Balıkesir’in Marmara Adası’nda Saraylar Mahallesi’ndeki bir mermer ocağında meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybeden ikinci işçinin cenazesine ulaşıldı.

Marmara Adası’ndaki mermer ocağı faciasında ikinci işçinin cansız bedenine ulaşıldı!
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İHA
Yayınlanma: 25.11.2024 - 09:35

Ediz Öztürk’e ait mermer ocağında 24 Kasım’da yaşanan heyelanda göçük altında kalan işçilerden Mustafa Dak’ın cansız bedeni, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda blok mermerlerin altından çıkarıldı. Dak’ın cansız bedeni, Marmara Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Toprak kayması sırasında hayatını kaybeden ilk işçi Ahmet Özmen’in de cesedine önceki gün ulaşılmıştı. AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmalarıyla bölgedeki kurtarma faaliyetleri tamamlanırken, olayın nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

BAKANLIKTAN İNCELEME TALİMATI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Marmara Adası’ndaki mermer ocağında yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan, “Heyelan sonucu vefat eden işçimize Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Arama-kurtarma çalışmaları devam eden işçimize sağ salim ulaşılması en büyük temennimiz. Bakanlığımıza bağlı müfettişler olay yerine görevlendirilmiştir ve süreci yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Marmara Adası #mermer ocağı #işçiler

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