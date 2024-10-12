Marmara Bölgesi'ndeki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı

Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Marmara Bölgesi'ndeki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı
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AA
Yayınlanma: 12.10.2024 - 17:15

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 saatlik periyotta, Çanakkale'nin Lapseki, Biga, Balıkesir'in Gönen, Erdek, Marmara, Bandırma, Bursa'nın Karacabey, Mudanya, Gemlik ilçeleri ile Yalova çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


Etiketler: #meteoroloji #Marmara #Kuvvetli yağış

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