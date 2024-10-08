Marmara Adası İlçe Tarım müdür vekili odasında öldürülmüştü... Katil teslim oldu!
Balıkesir'de makamında öldürülen Marmara İlçe Tarım Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nun cinayet şüphelisi olan kız arkadaşının eski eşi S.A. jandarmaya teslim oldu.
Balıkesir'in Marmara ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasından 5 el silah sesi gelince ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 37 yaşındaki İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nu makam odasında kanlar içerisinde hareketsiz halde buldu. Murat Yakupoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Murat Yakupoğlu'nun cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
TESLİM OLDU
Murat Yakupoğlu'nun cinayet şüphelisi olarak aranan, 2 çocuk babası S.A., arama çalışmalarının sürdüğü Çınarlı Mahallesi’nde caddede yürüdüğü sırada, jandarma ekiplerini görünce ailesinin işlettiği kafeye giderek telefonla jandarmayı aradı.
JANDARMAYI ARADIĞI FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI
Jandarma ekiplerine teslim olmak istediğini söyleyen S.A.'nın telefonla görüştüğü anların fotoğrafları ortaya çıktı.
Şüphelinin işlemleri sürüyor.
CENAZE YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ
Murat Yakupoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazenin yarın öğle vakti İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Örnekköy Dizdar Camisi'nde kılınacak namazın ardından Kemalpaşa ilçesindeki Cennet Bahçesi Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.
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