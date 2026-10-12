Marmara'da korkutan hareketlilik! 10 yıllık deprem ayrıntısı ortaya çıktı: Fay kayıyor mu?

Marmara Denizi'nin Yalova açıklarında üst üste depremler meydana geliyor.

İstanbul ve çevre illerde de hissedilen sarsıntılar nedeniyle yurttaşlar tedirgin oldu.

Özellikle İstanbul için yıllardan beri beklenen "büyük deprem" korkusu hala tazeliğini korurken; 3.5 ve 3 büyüklüğünde meydana gelen sarsıntıların ne anlama geldiği merak edildi.

PROF. DR. BEKTAŞ, 10 YIL ÖNCEKİ DEPREME DİKKAT ÇEKTİ

Konuyla ilgili değerlendirmesini paylaşan Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgedeki sismik hareketliliğin faylarda yavaş kayma olasılığı açısından incelenmesi gerektiğine işaret etti.

Bektaş, bir Alman araştırma ekibinin 2019 yılında yayımladığı çalışma hakkında bilgi vererek 2016’daki 4.4 büyüklüğündeki Yalova depremi öncesinde ve sonrasında gözlenen mikrodeprem hareketinin Çınarcık fayındaki yavaş kaymayla ilişkilendirildiğini belirtti.

2016'da kaydedilen depremin çevresinde yaklaşık 50 gün boyunca süren deformasyon sinyalinin varlığına işaret eden Bektaş, 2026’da meydana gelen sarsıntının da Marmara’daki fayların sürünme davranışı açısından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bektaş, Yalova açıklarında 1 gün arayla meydana gelen iki depremin, fayların yavaş kayma davranışını gösterme ihtimalini vurguladı.

"FAYDA YAVAŞ KAYMA OLASILIĞINI GÜÇLENDİRİYOR"

Bektaş'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Alman ekibinin 2019 çalışmasında 2016’daki Yalova 4,4 depremi öncesi ve sonrası olan mikrodeprem aktivitesi Çınarcık fayının yavaşça kayması olarak yorumlandı.

Bugünkü Yalova 3,5- 2,9 depremleri de Marmara’daki fayların sürünme davranışını destekler.

2016 Yalova depremi çevresinde yaklaşık 50 gün süren bu deformasyon sinyali ve 2026 mikrodeprem etkinliği, fayda yavaş kayma (creep) olasılığını güçlendirir. Bu nedenle Yalova’daki sismik hareketlilik, korkuyla değil, bilimsel verilerle izlenmeli."