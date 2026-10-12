Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, Akdeniz'de Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında bir sarsıntı kaydedildi.

Saat 10:21:39’da gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.5 (MW) olarak ölçüldü. Yerin 20.43 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının merkez üssünün Kumluca'ya 66.59 kilometre mesafede olduğu bildirildi.

YERLEŞİM YERLERİNE MESAFESİ

AFAD verilerine göre sarsıntının en yakın olduğu 5 yerleşim merkezi şu şekilde sıralandı: