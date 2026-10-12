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Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında deprem meydana geldi

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında deprem meydana geldi

12.10.2026 10:42:00
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Haber Merkezi
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Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında deprem meydana geldi

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Akdeniz'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 20.43 kilometre olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, Akdeniz'de Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında bir sarsıntı kaydedildi.

Saat 10:21:39’da gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.5 (MW) olarak ölçüldü. Yerin 20.43 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının merkez üssünün Kumluca'ya 66.59 kilometre mesafede olduğu bildirildi. 

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YERLEŞİM YERLERİNE MESAFESİ

AFAD verilerine göre sarsıntının en yakın olduğu 5 yerleşim merkezi şu şekilde sıralandı:   

  1. Suluada (Kumluca / Antalya): 56.00 km   
  2. Devecitaşı Adası (Kumluca / Antalya): 56.34 km   
  3. Adrasan (Kumluca / Antalya): 64.50 km   
  4. Mavikent (Kumluca / Antalya): 65.39 km
  5. Yeşilköy (Kumluca / Antalya):  67.95 km
İlgili Konular: #deprem #afad

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