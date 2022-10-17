Marmara Denizi için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Denizi'nde fırtına beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Marmara’da rüzgârın, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın (Salı) sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.
Bugün saat 12.00 ile yarın sabah 06.00 arasında etkili olması beklenen fırtınada yurttaşların, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması gerektiği bildirildi.
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