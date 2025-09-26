Marmara Denizi'nde alarm: Müsilaj kabusu geri döndü!

Deniz Yaşamını Koruma Derneği dalgıçları Salı günü gerçekleştirdikleri Sivriada dalışında müsilaj kabusu ile karşılaştı.

Müsilajın geçtiğimiz haftalarda Güney Marmara’da uzmanlar tarafından görüldüğü biliyordu.

SUYUN SICAKLIĞI YÜZEYDE 22, 20 METRELERDE 16 DERECE

Deniz Yaşamını Koruma Derneği gönüllü dalıcısı Yener Kuşculuoğlu, 5 metrelere indiklerinde müsilaj gördüklerini, normalde Ekim-Kasım arası görmeyi beklediklerini, bunun kendileri için sürpriz olduğunu söyledi.

Dalgıç Engin Ege Gençer, dalışta yaptıkları gözlemde 10 metre derinlikte oluşan müsilaj görüntüsü ile karşılaştıklarını, müsilajın oluşumunun en büyük etkenleri arasında su sıcaklığında oluşan ani değişimler, insan atıkları, sanayi atıkları, denizdeki durağanlık olduğunu belirtti. Bu görüntü ile mücadele etmek her ne kadar zor olsa da sanayi atıklarının denize boşaltılmasının önüne geçilmesi, evsel atıkların arıtılması, deniz kirliliğine sebep olacak atıkların temizlenip arıtılması için mücadele ederek bu sorunun hafifletebileceğini belirtti.

Gönüllü Dalgıç Deniz Biyoloğu Özcan Evrenos ise Sivri Ada mercan ekimleri sırsında 3-15 metreler arasında Müselaj gözlemlediklerini, bu müsilajın Marmara Deniz inin başka bölgelerinde oluşan müsilajın akıntı yoluyla mı, yoksa lokal şartlarda oluşan bir olay mı olduğunu anlamak için ellerinde yeteri kadar veri olmadığını söyledi.