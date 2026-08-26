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Marmara Denizi'nde deprem: AFAD Yalova Armutlu açıklarında 3.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydetti

Marmara Denizi'nde deprem: AFAD Yalova Armutlu açıklarında 3.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydetti

26.08.2026 15:34:00
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Haber Merkezi
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Marmara Denizi'nde deprem: AFAD Yalova Armutlu açıklarında 3.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydetti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde Yalova'nın Armutlu ilçesi açıklarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Sismik Gözlem Ağı verilerine göre, 26 Ağustos 2026 tarihinde saat 14:24'te Marmara Denizi'nde sismik bir hareketlilik kaydedildi. 

Resmi verilere göre, merkez üssü Yalova'nın Armutlu ilçesine 21.37 kilometre mesafede olan depremin büyüklüğü 3.2 (MW) olarak ölçüldü. Yerin 13.53 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin koordinatları ise 40.6883 enlem ve 28.6648 boylam olarak kamuoyuyla paylaşıldı. 

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EN YAKIN YERLEŞİM YERLERİ

Sarsıntının merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri arasında 19.94 kilometre mesafe ile Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı İmralı Adası bulunuyor.

Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı 50. Yıl ve Karşıyaka bölgeleri de sırasıyla 21.03 km ve 21.44 km mesafe ile sarsıntıya en yakın diğer noktalar olarak kayıtlara geçti.  

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