Marmara Denizi Yalova açıklarında 3,3 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Marmara Denizi Yalova açıklarında 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deniz yüzeyinin 7.7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Yalova'ya uzaklığı 5.4 kilometre olarak belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, SAAT'da merkez üssü Marmara Denizi Yalova açıkları olan 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deniz yüzeyinin 7.7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Yalova'ya uzaklığı 5.4 kilometre olarak belirlendi.
KANDİLLİ RASATHANESİ DE PAYLAŞTI
Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgilere göre depremin büyüklüğü 3,6 olarak gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 6, 2023
YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) https://t.co/ntqneQbLCK
06.08.2023, 18:29:00 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 14.1 km#Kandilli
AFAD VE KANDİLLİ BİLGİLENDİRİYOR
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi internet sitelerinde, Türkiye'de son 24 saatte meydana gelen son depremlerin saati ve şiddeti anlık olarak takip edilebiliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen depremlere aşağıda yer alan site linkleri üzerinden ulaşabilirsiniz.
İŞTE SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
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