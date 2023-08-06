Marmara Denizi Yalova açıklarında 3,3 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 06.08.2023 - 18:57

Güncelleme: 06.08.2023 - 19:06

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, SAAT'da merkez üssü Marmara Denizi Yalova açıkları olan 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deniz yüzeyinin 7.7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Yalova'ya uzaklığı 5.4 kilometre olarak belirlendi.

KANDİLLİ RASATHANESİ DE PAYLAŞTI

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgilere göre depremin büyüklüğü 3,6 olarak gerçekleşti.

AFAD VE KANDİLLİ BİLGİLENDİRİYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi internet sitelerinde, Türkiye'de son 24 saatte meydana gelen son depremlerin saati ve şiddeti anlık olarak takip edilebiliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen depremlere aşağıda yer alan site linkleri üzerinden ulaşabilirsiniz.

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...