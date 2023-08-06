Prof. Dr. Naci Görür'den beklenen İstanbul depremi uyarısı: '2.5 milyon risk altında, yardım götüremezsiniz'

Yayınlanma: 06.08.2023 - 11:07

Güncelleme: 06.08.2023 - 11:09

Büyük Marmara depremine dikkat çeken Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da milyonların tehlike altında olduğu belirtti.

Habertürk canlı yayınına konuk olan Prof. Dr. Naci Görür depremle ilgili uyarılarda bulunmaya devam etti. Deprem kültürünün önemine değinen Görür, bir kentin, yönetim ve yönetim sistemi, halk, altyapı, yapı stoğu, çevre ve ekosistem, ekonomiden oluştuğunu dile getirdi.

"BU DEPREM OLURSA 6 ŞUBATTAKİNDEN DAHA BÜYÜK ZARAR VERİR"

'Yerel ve merkezi yönetimlere yalvardık' diyen Görür, "Sahada uygulamak lazım" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da beklenen deprem 7.2 ila 7.6 arasında değişiyor. O kesin. Bilimsel çalışmalar bunu gösteriyor. Bu deprem olursa 6 Şubat'taki depremden daha büyük zarar verir. Bunu bakanımız da açıkladı. Sokak başında iki ev yıkılırsa orayı unutun. Ne yardım götürebilirsin ne de kurtarabilirsiniz. Bakan belki bazı şeyleri net söyleyemez lakin biz bilim insanıyız net söyleriz. 600 bin konut yani siz isterseniz her konutta 4 kişi düşünün daire gibi düşünün. 4 kişiden 2.5 milyon insan ölümle burun buruna kalır. Vereceğimiz can kaybı inanılmaz boyutta olur. Bir depremde bu kadar insanın ölmesi Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmıyor. Bu işi ciddiye almak lazım. Nitekim Sayın Bakan da en ciddi konuşan ve doğruları salt söyleyen bakan olarak gördüm."

"EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞIMIZ TEHLİKEDE"

Ekonomi konusunda ise Marmara'da deprem olursa sanayinin duracağına işaret eden Görür, "İstanbul Anadolu'yu ayağa kaldırır. Ama Anadolu İstanbul'un ekonomisine yetemez. Bu bizim siyasi bağımsızlığımızı da etkiler. Borç alan talimat alır. Bizim sanayimizin depreme hazırlıklı olması lazım. Sanayimiz depreme hazır değil. Bağımsızlığımızı devam ettirmek için depremle baş etmeliyiz. Bir bakanlık olacak ve o bakanlığa çok ciddi bir bütçe verip, 15 sene dişini sıkıp siyaset üstü bir politika izleyeceksin. Yıllık planlarla programlarla 5 yıllık planlarla takır takır çalışılmalı" şeklinde konuştu.