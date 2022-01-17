Marmara Denizi'nde 3,4 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde saat 15.06'da 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
17 Ocak 2022 Pazartesi, 15:51
Marmara Denizi'nde 3,4 büyüklüğünde deprem
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Marmara Denizi'nde deprem... Tekirdağ açıklarında saat 15.06'da meydana gelen depremin büyüklüğü 3,4 olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi, depremin yerin 13,1 kilometre altında meydana geldiğini bildirdi.

Depremle ilgili olumsuz bir durum bildirilmedi.


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