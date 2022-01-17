Marmara Denizi'nde 3,4 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde saat 15.06'da 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Marmara Denizi'nde deprem... Tekirdağ açıklarında saat 15.06'da meydana gelen depremin büyüklüğü 3,4 olarak açıklandı.
Kandilli Rasathanesi, depremin yerin 13,1 kilometre altında meydana geldiğini bildirdi.
Depremle ilgili olumsuz bir durum bildirilmedi.
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