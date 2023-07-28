Marmara Denizi'nin ortasında korku dolu anlar
Avşa Adası'ndan Avcılar ve Yenikapı'ya düzenlenen İDO seferi sırasında yağmur ve fırtınaya yakalanan gemideki yolcular korku dolu saatler geçirdi.
Avşa Adası'ndan dün saat 15.00'te Avcılar İDO İskelesi'ne hareket eden deniz otobüsü, Marmara Denizi'nin ortasında fırtınaya yakalandı.
Dalgalar deniz otobüsünü döverken yolcular dalgaların etkisi ile fenalaştı. Gemi kaptanı yolculara 4 kez sakin olmaları için anons yapmak zorunda kaldı.
6 KİŞİ FENALIK GEÇİRDİ
Marmara Adası'na yanaşarak yolculuğuna devam eden kaptanın uyarıları etkili olmadı. Sürekli bulantı ile karşılaşan yolculardan 6'sı fenalaşırken kaptan 1 saatlik rötarın ardından deniz otobüsünü Avcılar'a ulaştırmayı başardı.
Kaptan, son anonsunda 15 yıldan bu yana seferde olduğunu ilk kez böylesi bir durumla karşılaştığını söyledi.
Benzer durum Avşa Adası-Yenikapı seferinde de yaşandı. Aynı saatlerde Yenikapı'ya hareket eden deniz otobüsünün yolcuları da korku dolu yolculuk geçirirken yüksek sesle dua edenler görüldü.
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