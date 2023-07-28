Marmara Denizi'nin ortasında korku dolu anlar

Avşa Adası'ndan Avcılar ve Yenikapı'ya düzenlenen İDO seferi sırasında yağmur ve fırtınaya yakalanan gemideki yolcular korku dolu saatler geçirdi.

DHA
Yayınlanma: 28.07.2023 - 10:08
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Avşa Adası'ndan dün saat 15.00'te Avcılar İDO İskelesi'ne hareket eden deniz otobüsü, Marmara Denizi'nin ortasında fırtınaya yakalandı.

Dalgalar deniz otobüsünü döverken yolcular dalgaların etkisi ile fenalaştı. Gemi kaptanı yolculara 4 kez sakin olmaları için anons yapmak zorunda kaldı.

6 KİŞİ FENALIK GEÇİRDİ

Marmara Adası'na yanaşarak yolculuğuna devam eden kaptanın uyarıları etkili olmadı. Sürekli bulantı ile karşılaşan yolculardan 6'sı fenalaşırken kaptan 1 saatlik rötarın ardından deniz otobüsünü Avcılar'a ulaştırmayı başardı.

Kaptan, son anonsunda 15 yıldan bu yana seferde olduğunu ilk kez böylesi bir durumla karşılaştığını söyledi.

Benzer durum Avşa Adası-Yenikapı seferinde de yaşandı. Aynı saatlerde Yenikapı'ya hareket eden deniz otobüsünün yolcuları da korku dolu yolculuk geçirirken yüksek sesle dua edenler görüldü.


Avşa Adası İDO gemi Fırtına yağmur

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