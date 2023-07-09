Mersin'de fırtına minareyi devirdi: 2 yaralı
Mersin'de yağışla birlikte çıkan fırtına ve hortum cami minaresini devirdi, ağaçları kırdı. Minarenin araçların üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Meteoroloji'nin uyardığı yağışlı hava Mersin’in Erdemli ilçesinde etkili oldu. Yaklaşık yarım saat süren yağış sırasında ilçeye bağlı Kocahasanlı Merkez Mahallesi’nde fırtına ve hortum çıktı.
Fırtına ve hortum Yeni Camii’nin iki minaresinden birini uçurdu. Minarenin bir kısmı o sırada seyir halinde olan 06 BCU 077 plakalı otomobil ile park halindeki bir başka aracın üzerine düştü.
2 KİŞİ YARALANDI
Olayda seyir halindeki araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralıları ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı. İtfaiye ve polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.
Fırtına nedeniyle aynı bölgede bulunan bir pazar yerinin tenteneleri kısmen çökerken tenteneleri tutan çelik halatın bile kopması dikkat çekti. Pazar yerinde park halinde bulunan bir araç da zarar gördü.
Birçok ağacın kırıldığı fırtınada hortum sırasında bir üreticiye ait sera ise tamamen çöktü. Çöken seranın olduğu yere gelen sahipleri büyük üzüntü yaşadı.
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