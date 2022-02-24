Marmara Gölü'nün yüzde 98'i yok oldu!
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kuraklıktan kurtarılması çağrısı yaptığı Marmara Gölü'nde inceleme yapan çevreciler çarpıcı sonuçlarla karşılaştı. Çevreciler, kum ocaklarının faaliyetleri, yanlış tarım politikaları ve Gördes Barajı'ndan su verilmemesi nedeniyle son 10 yılda gölün yaklaşık yüzde 98'inin kuruduğunu açıkladı.
Manisa’nın Gölmarmara İlçesi'nin güneyinde yer alan ve bir alüvyal set gölü olan Marmara Gölü'nün hali tepki çekti. Manisa'nın kuş cenneti olarak bilinen, geçmişte çok sayıda balık türünün de yaşam alanı olan Marmara Gölü'nün neredeyse tamamen kuruduğu görüldü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in gölün kuraklıktan kurtarılması için geçen Ağustos ayında DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'ne yaptığı başvurunun ardından bölgede incelemelerde bulunan çevreciler, bu çarpıcı manzarayı kaydetti.
"Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" statüsünde olan gölde önceki hafta incelemeler yapan çevreciler, tespitlerini de kamuoyuyla paylaştı. Gölün ana kaynağı Gördes Çayı’nın suyunun Gördes Barajı’nda tutulduğunu tespit eden çevreciler, Ahmetli Deresi’nden besleme kanalı ile iletilmesi gereken suyun da göle verilmediğini belirtti.
Doğa Derneği Koordinatörü Galip Ener, Kum Çayı ve Gördes Çayı'nın birleşip göle akması gerektiği noktada suyun çevredeki iki kum ocağı tarafından motorlarla çekilerek depolandığını öne sürdü.
"KUM OCAKLARI SUYU KULLANIYOR"
Marmara Gölü civarında yaptıkları saha çalışmasını anlatan Galip Ener şöyle konuştu:
"Marmara Gölü'nün su kaynaklarını inceledik. Biri Gördes Barajı biri de Ahmetli regülatörü. Gördes Barajı'nda suyun tutulduğunu ve göle gelemediği gördük. Bunun sebebi özellikle Gördes Çayı ile Kum Çayı'nın birleştiği noktadan sonra kum ocakları var. Suyun bir kısmı bu kum ocaklarında kullanılıyor. Özellikle Kum Çayı'nın suyu. Marmara Gölü'ne gitmesi gereken suyun burada kum ocakları için depolandığı anlaşılıyor. Bir motor yardımıyla Kum Çayı'nın suyu kum ocağına çekiliyor ve su Marmara Gölü'ne gitmiyor."
"ARTIK SESİMİZİ DUYUN"
Göl Marmara Su Ürünleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Rafet Kerse ise sorunun 2019'da iyice belirginleştiğini belirterek, şunları söyledi:
"Son iki yılda su seviyesi tamamen bitti. Hiçbir işlem yapılmadı. 'Kirli diye su basılmıyor' denildi. Ahmetli Çayı'ndan Marmara Gölü'ne su basılsın. Gördes Barajı'ndan da takviye su verilmesini istiyoruz. Yetkililer artık sesimizi duysun. Göl Marmara tekrar canlansın. Vatandaşımız kendi toprağında geçimini sağlasın. Kimse mağdur olmasın. Su olmadan yaşam olmaz. Destek bekliyoruz.”
Doğa Derneği Sulakalanlar Koordinatörü Burçin Yaraşlı ise gölün kuruduğu 2019 yılından sonra balıkçılık faaliyetleri tükendiğini belirterek, "Balıkçılıktan geçinen aileler buradan göç etmek zorunda kaldı" dedi.
SOYER'İN BAŞVURUSU YANITSIZ KALDI
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2021 yılının Ağustos ayında “Temiz Gediz, Temiz Körfez” sloganıyla çıktığı turda yaptığı tespitler sonunda Marmara Gölü'nün kurtarılması için DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'ne başvurmuştu. Soyer'in, Gördes Barajı’ndan 1 milyon metreküp su verilerek Marmara Gölü'nün kurtarılması talebi aradan geçen yaklaşık 7 ayda karşılıksız kaldı.
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