Marmara için saat verdi: Meteoroloji'den flaş uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Marmara Bölgesi'nin bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisi altına gireceğini bildirdi.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde bu akşam saatlerinden itibaren batısından başlayarak, kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.
Açıklamada, "Marmara'da güney ve güneybatıdan, cumartesi sabahtan itibaren kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat, hamlesi 80-90 km/saat) bekleniyor. Marmara'da cumartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Etiketler: #meteoroloji #meteoroloji genel müdürlüğü #Marmara #Fırtına
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