İstanbul alarmda: Fırtına öncesi bir uyarı da İGDAŞ’tan geldi!

Bir fırtına uyarısı da İGDAŞ'tan geldi. Uyarıda "Bacalı kombi, şofben, soba gibi cihazlarınızı gece yatmadan önce mutlaka kapatınız ve cihazların bulunduğu odada uyumayınız" denildi.

İstanbul alarmda: Fırtına öncesi bir uyarı da İGDAŞ’tan geldi!
Abone Ol google-news
ANKA
Yayınlanma: 20.11.2024 - 23:02

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), öğle saatlerinde yaptığı bir uyarı ile bu gece yarısından sonra Marmara Bölgesi’nde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Kuvvetli lodos ve karayel ile birlikte kuvvetli sağanak yağış beklenirken hava sıcaklıklarının 8-10 derece birden düşeceği öngörülüyor. 

Benzeri uyarılar Meteoroloji, İBB ve İstanbul Valiliği tarafından da tekrar edilirken akşam saatlerinde İGDAŞ da aboneleri uyardı. 

İGDAŞ açıklamasında, "Bugün İstanbul için fırtına uyarısı yapılmıştır. Güvenli doğalgaz kullanımı için ortama temiz hava girişini sağlayan havalandırma menfezini her zaman açık tutunuz. Bacalı kombi, şofben, soba gibi cihazlarınızı gece yatmadan önce mutlaka kapatınız" denildi.


Etiketler: #İstanbul #Fırtına #İGDAŞ #uyarı

İlgili Haberler

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
Feribot seferlerine fırtına engeli

Feribot seferlerine fırtına engeli
Brest, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esiyor!

Brest, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esiyor!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler