İstanbul alarmda: Fırtına öncesi bir uyarı da İGDAŞ’tan geldi!

Yayınlanma: 20.11.2024 - 23:02

Güncelleme: 20.11.2024 - 23:02

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), öğle saatlerinde yaptığı bir uyarı ile bu gece yarısından sonra Marmara Bölgesi’nde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Kuvvetli lodos ve karayel ile birlikte kuvvetli sağanak yağış beklenirken hava sıcaklıklarının 8-10 derece birden düşeceği öngörülüyor.

Benzeri uyarılar Meteoroloji, İBB ve İstanbul Valiliği tarafından da tekrar edilirken akşam saatlerinde İGDAŞ da aboneleri uyardı.

İGDAŞ açıklamasında, "Bugün İstanbul için fırtına uyarısı yapılmıştır. Güvenli doğalgaz kullanımı için ortama temiz hava girişini sağlayan havalandırma menfezini her zaman açık tutunuz. Bacalı kombi, şofben, soba gibi cihazlarınızı gece yatmadan önce mutlaka kapatınız" denildi.