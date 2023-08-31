Marmara için sağanak alarmı! Meteoroloji saat vererek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara'nın kuzeydoğusu için kuvvetli gök gürültülü yağış uyarısında bulunuldu.

AA
Yayınlanma: 31.08.2023 - 20:23
Marmara için sağanak alarmı! Meteoroloji saat vererek uyardı
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Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un boğaz kesimi ve doğusu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yerel kuvvetli olacak.

Kuvvetli yağışlar İstanbul'da öğle saatlerinde, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde ise öğleden sonra etkisini kaybedecek.

Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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