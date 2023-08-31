Marmara için sağanak alarmı! Meteoroloji saat vererek uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara'nın kuzeydoğusu için kuvvetli gök gürültülü yağış uyarısında bulunuldu.
Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un boğaz kesimi ve doğusu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yerel kuvvetli olacak.
Kuvvetli yağışlar İstanbul'da öğle saatlerinde, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde ise öğleden sonra etkisini kaybedecek.
Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
??Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) August 31, 2023
Marmara'nın Kuzeydoğusunda Yerel Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor!@AFADBaskanlik @TC_istanbul @kocaelivaliligi @SakaryaValiligi pic.twitter.com/ZvKYFJ9fkq
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Hakemlik yerine işverenin noterliği yapıldı'
- 'Gidenlerin kanları kurumadan...'
- Memurun zam oranı belli oldu
- Benzine indirim pompaya yansıdı!
- İşte meslek meslek memur maaşları...
- İkinci el araç ve gayrimenkul satışına düzenleme
- Birlikte oldukları iddia ediliyordu: Cevap geldi!
- YKS 833'üncüsü Boğaziçi'ne giremedi!
- Sabancı çiftinin sağlık durumunda yeni gelişme
- Cildi, Çin'de incelenecek: 'Şaşkınım'