Marmara Üniversitesi'nin Maltepe yerleşkesinde yangın
Marmara Üniversitesi Maltepe Yerleşkesinde, inşaat alanında iki katlı işçi konteynerlerinde yangın çıktı.
Yangın, saat 13.00 sıralarında Maltepe Başıbüyük Mahallesi’nde yapımı devam eden Marmara Üniversitesi’nin yeni kampüs inşaatındaki işçi konteynerlerinde çıktı. İşçilerin kaldığı iki katlı konteynerler yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine Maltepe ve Ataşehir itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında işçilerin kaldığı konteynerler zarar gördü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dolar 24 TL'ye düştü
- Fulya Öztürk'ün 29 Ekim kombini dikkat çekti
- AKP'li vekilden tepki çeken paylaşım
- Memur ve emekli maaşına zamda yeni oran ve rakam
- Rabianın kırılan parmakları
- AKP'li ismin öz oğluna istismar davasında skandal karar
- Apple mağazasına 'bayrak' tepkisi: 'Burası Türkiye'
- Okullara 100'üncü yıl tatili!
- AKP'li vekilden eleştirilere 'yanıt'
- Çağlayan'da tansiyon yükseldi!