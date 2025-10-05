Marmara ve Kütahya depremlerini önceden bilmişti... Prof. Dr. Bektaş'tan o bölgeye kritik deprem uyarısı!

Türkiye depremlerle sarsılmaya devam ediyor.

Marmara Bölgesi'nde kısa süre önce kaydedilen 5 büyüklüğündeki sarsıntının ardından, Kütahya'nın Simav ilçesi 4,1 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Yaşanan depremler sonrası yurttaşlar yeniden 'Türkiye'nin hangi bölgelerinde deprem bekleniyor? İstanbul'da deprem olacak mı?' sorularını araştırmaya başladı.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından konuyla ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

OSMAN BEKTAŞ'TAN O BÖLGEYE KORKUTAN DEPREM UYARISI

Ege Bölgesi'ndeki son deprem aktivitesine ilişkin kritik tespitlerde bulunan Bektaş, Kütahya'da 5 gün önce meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki sarsıntıyı takiben bugün yaşanan 4,1'lik artçı depremin, bölgedeki sismik hareketliliğin devam ettiğinin açık bir göstergesi olduğunu vurguladı.

1969'DAN BU YANA DEPREM ATAKLARINI TETİKLİYOR

Uzman jeolog Bektaş, Simav ve Gediz Fayları arasında kalan ve "Uşak Bloğu" olarak bilinen bölgenin, 1969'dan günümüze kadar süregelen yoğun deprem aktivitesiyle dikkat çektiğini belirterek, "Bu bölge artık makro bir deprem kümesi oluşturmuştur" ifadesiyle durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Prof. Dr. Bektaş'ın analizine göre, Ege Bölgesi'nin en yüksek deformasyon oranlarına sahip fay sistemleri olan Simav ve Gediz fayları, Uşak Bloğu'nu çevreleyen yapısıyla bölgede önemli bir gerilim birikimine yol açıyor. Son dönemde art arda yaşanan depremler, bu uzun süreli birikimin doğal sonucu olarak değerlendiriliyor.