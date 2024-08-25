Marmaraereğlisi'ni AKP'den geri alan CHP'li başkan Mustafa Onur Bozkurter, TV programcısı Gülşah Yalçın ile evlendi
Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter, TV programcısı Gülşah Yalçın ile dünyaevine girdi. Bozkurter’e CHP Genel Başkanı Özgür Özel de tebrik mesajı gönderdi.
Yıllar sonra Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediyesi'ni AKP’den geri alan CHP’li genç belediye başkanı Mustafa Onur Bozkurter, TV programcısı Gülşah Yalçın’la evlendi.
Marmaraereğlisi’ndeki düğüne siyasiler, sanatçılar katıldı.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEBRİK MESAJI
Beşiktaş kulübü önceki asbaşkanı ve Beşiktaş belediyesi eski meclis başkanvekili Hasan Bozkurter’in oğlu olan Onur Bozkurter’e CHP Genel Başkanı Özgür Özel tebrik mesajı gönderdi.
Düğüne Çorlu Belediye başkanı Ahmet Sarıkurt, CHP Spor kurulu üyesi MustaFa Yavuz ve çok sayıda davetli katıldı
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