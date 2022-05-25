Marmaray 29 Mayıs'ta ücretsiz mi? 29 Mayıs'ta ne oldu?

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:29

Marmaray'ın Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Marmaray trenlerimiz 29 Mayıs İstanbul'un fethi dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde ücretsiz hizmet verecektir" denildi.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA 29 MAYIS KUTLAMASI

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta AK Parti grup toplantısında 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin Atatürk Havalimanı'nda kutlanacağını açıklamıştı. Erdoğan, "İnşallah 29 Mayıs'ı da - Bay Kemal istersen sen de gel - Atatürk Havalimanı'nda kutlayacağız. Sen böyle 700 kişiyi falan topla oraya götür, orada engeller kurmaya çalış. Boşuna uğraşıyorsun. Ama biz orada 29 Mayıs İstanbul'un fethini kutlayacağız. O gün de ağacı dikeceğiz ve bahçenin temelini de inşallah atacağız" demişti.