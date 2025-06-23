Marmaray'da intihar! Açıklama geldi...

Marmara Ataköy istasyonunda bir kişinin trenin önüne atlayarak intihar ettiği bildirildi.
Marmaray'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, seferlerin gecikmeli olarak yapılacağı belirtildi.
Söz konusu paylaşım şöyle:
"Sayın yolcularımız; Marmaray Ataköy istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Florya Akvaryum-Zeytinburnu istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır. Yolcularımıza önemle duyurulur."