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Marmaray'da intihar! Açıklama geldi...

Marmaray'da intihar! Açıklama geldi...

23.06.2025 11:19:00
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Haber Merkezi
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Marmaray'da intihar! Açıklama geldi...

Marmara Ataköy istasyonunda bir kişinin trenin önüne atlayarak intihar ettiği bildirildi. Marmaray'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Marmara Ataköy istasyonunda bir kişinin trenin önüne atlayarak intihar ettiği bildirildi.

Marmaray'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, seferlerin gecikmeli olarak yapılacağı belirtildi.

Söz konusu paylaşım şöyle:

"Sayın yolcularımız; Marmaray Ataköy istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Florya Akvaryum-Zeytinburnu istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır. Yolcularımıza önemle duyurulur."

İlgili Konular: #intihar #marmaray