Ortalık savaş alanına döndü: Marmaray’da birbirlerine girdiler!

Marmaray'da çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Trenin içi bir anda savaş alanına dönerken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 20.06.2024 - 09:52
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İstanbul’da Marmaray Sirkeci Durağı’nda trenin içindekiler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. 

Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. 

Marmaray treninin içi bir anda savaş alanına dönerken, kavga edenleri diğer yolcular güçlükle ayırdı. 

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


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