Ortalık savaş alanına döndü: Marmaray’da birbirlerine girdiler!
Marmaray'da çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Trenin içi bir anda savaş alanına dönerken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul’da Marmaray Sirkeci Durağı’nda trenin içindekiler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.
Marmaray treninin içi bir anda savaş alanına dönerken, kavga edenleri diğer yolcular güçlükle ayırdı.
Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü ekonomist 'büyük finansal çöküş' için tarih verdi!
- Cem Bora'dan İbrahim Tatlıses'e cevap
- Samet, Abdülkerim’in şortunu giymiş
- Selvi yine MHP’nin hedefinde!
- Laik Cumhuriyeti hatırlattı...
- TL'de kontrollü değer kaybı...
- Akaryakıta zam geliyor!
- Abdülkerim Bardakcı'dan Arda Güler sözleri
- Çeşme'de halkın imdadına belediye yetişti!
- Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu