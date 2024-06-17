AKP etkinliğinde ücretsiz olan Marmaray’ı kullananlardan 5 bin 321’i mitinge katılmış

Yayınlanma: 17.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.06.2024 - 04:00

Ulaştırma Bakanlığı’nın, yerel seçim öncesi AKP’nin Atatürk Havalimanı’nda düzenlediği miting için Marmaray’ı ücretsiz kullanıma açmasına ilişkin hesap soru işaretleri yarattı. Bakanlık, Marmaray’ı kullanan 446 bine yakın yolcudan 5 bin 321’inin miting katılımcısı olduğunu, bunların tutanakla belirlendiğini savunarak ücretlerinin ödendiğini bildirdi.

TUTANAKLI YOLCU

CHP’li Ulaş Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, AKP’nin millet bahçesine çevirdiği İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 24 Mart 2024 tarihinde miting gerçekleştirdiğini anımsattı.

Ulaş, önergede AKP’nin TCDD İstanbul Bölge Müdürlüğü’ne yazı yazarak miting günü bazı saatler arasında bütün geçişlerin ücretsiz ve kartsız yapılmasını istediği, ödemelerin de AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından karşılanacağının bildirildiğini aktardı. Kurumun talebi uygun gördüğünü belirten Karasu, söz konusu paranın tahsil edilip edilmediğini sordu. Önergeye yanıt veren Bakan Uraloğlu, uygulamanın ticari kurallar doğrultusunda gerçekleştirildiğini, hiçbir yolcunun ücretsiz seyahat ettirilmediğini öne sürdü. Aynı uygulamanın diğer parti, kurum ve kuruluşlara da uygulanabildiğini ileri süren Uraloğlu, şu bilgiyi verdi: “Miting günü toplam 445 bin 700 yolcu Marmaray’ı kullanmış olup bunlardan 5 bin 321 yolcu 25 Mart 2024 tarihli sayım tutanağı ile kayıt altına alınan miting katılımcısıdır. Ayrıca; Marmaray’ı kullanan miting katılımcılarına herhangi bir indirim uygulanmadan hesaplanan ücret tahakkuk ettirilerek tahsil edilmiştir.”

NASIL TESPİT EDİLDİ?

Yanıtı değerlendiren Karasu, “Eğer miting günleri ücretsiz olacaksa bunu AKP için ayrı, CHP için ayrı, MHP, DEM veya başka bir parti için ayrı düşünmek zaten başlı başına bir skandaldır” dedi. Yanıtta uygulamanın “siyasi” değil “ticari” olduğunun söylendiğini dile getiren Karasu, “Buna kargalar bile güler. Buralar AKP’nin mitinglerinde ücretsiz yapılırken, partimizin mitinglerinde metro bırakın ücretsiz olmayı çalıştırılmadı bile. Çalıştırıldığında ise ‘teknik arızalar’ yaşandığını, seferlerin aksadığını hepimiz biliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Karasu, bakanın o gün Marmaray’ı kullananlardan, miting katılımcıları için verdiği rakama işaret ederek, “Sayım tutanağından bu rakamı bulmuşlar. Nasıl bir tutanakmış, kim tutmuş belli değil. Vatandaşın alnında mı yazıyor miting katılımcısı olduğu? Yani vatandaş belki aynı istasyonda inecek ama mitinge katılmayacak ya da bir önceki, bir sonraki istasyonda inecek, işine gücüne gidecek. Nereden baksanız tutarsız” ifadelerini kullandı.