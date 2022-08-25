Marmaray seferleri hafta sonları 01:30'a kadar uzatıldı

25 Ağustos 2022 Perşembe, 11:08

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gelen yoğun talepler kapsamında 26 Ağustos’tan itibaren hafta sonunda Marmaray seferlerinin saat 01.30’a kadar uzatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Marmaray'da cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde 30'ar dakikalık aralıkla Gebze’den Halkalı'ya son sefer saatinin 01.20, Halkalı'dan Gebze'ye 01.28 olarak planlandığı bilgisi verildi.

Gebze’den başlayacak son seferin 03.08’de, Halkalı’dan hareket eden son trenin de 03.16'da varış istasyonuna ulaşacağı vurgulanan açıklamada, Marmaray’da Pendik-Ataköy hattında 150, Halkalı-Gebze kesiminde 137 tren olmak üzere toplam 287 sefer yapıldığı aktarıldı. Açıklamada, gece ilave 10 seferle hafta sonlarında sefer sayısının 297’ye çıkacağı belirtilerek, 23 Mayıs 2022'de hizmete alınan Halkalı-Bahçeşehir banliyö trenleri ile Marmaray'ın son durağı olan Halkalı İstasyonu'na aktarma yapılabildiği anımsatıldı.